شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار بيروت .. البحث جار عن ضحايا تحت الأنقاض والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت الرئاسة اللبنانية، الأربعاء، أن الرئيس، ميشال عون، قام بجولة تفقدية في موقع الانفجار في مرفأ بيروت. فيما يعقد مجلس الوزراء اللبناني، اليوم، جلسة استثنائية لبحث تداعيات الانفجار.
ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن محافظ بيروت، مروان عبود، أن قيمة الأضرار في بيروت نتيجة الانفجار تتراوح بين 3 و5 مليارات دولار.
أعلن الصليب الأحمر اللبناني، الأربعاء، أن الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت أمس خلّف 100 قتيل على الأقل، ولا يزال المزيد من الضحايا تحت الأنقاض، وقال إن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت ألحق أضراراً كبرى بالأحياء المجاورة في المدينة، كما أسفر عن إصابة أكثر من 4 آلاف بجروح.
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