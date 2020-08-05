شكرا لقرائتكم خبر عن 52 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

سجلت السلطات الهندية خلال الـ24 ساعة الماضية، 52509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، إضافة إلى 857 حالة وفاة جديدة. وأوضحت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 39795 حالة، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1908254 إصابة، بينما تماثلت 1282215 حالة للشفاء حتى الأن.

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