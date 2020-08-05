شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد .. سقوط صاروخ كاتيوشا على محيط المنطقة الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

سقط صاروخ كاتيوشا اليوم على محيط المنطقة الخضراء بوسط بغداد, دون وقوع إصابات أو أضرار. وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان أن الصاروخ الذي أُطلق من منطقة الدورة بجنوب غربي بغداد, سقط قرب النجدة النهرية في محيط المنطقة الخضراء, من دون أن يلحق خسائر أو أضرار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بغداد .. سقوط صاروخ كاتيوشا على محيط المنطقة الخضراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.