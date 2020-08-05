شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: انفجار بيروت ناجم عن "هجوم مروع" والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب في إيجاز صحفي في البيت الأبيض عن الانفجار الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 100 شخصا وأصاب الآلاف "الولايات المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة لبنان. "كان هجوما مروعا فيما يبدو".
وردا على سؤال عن تصوره للانفجار، قال ترامب إنه اجتمع مع بعض العسكريين الأمريكيين الذين يعتقدون أن الانفجار ليس "من نوع الانفجارات التي تنجم عن عملية تصنيع" وقال للصحفيين إنه بحسب هؤلاء العسكريين الذين لم يذكرهم بالاسم فإن الانفجار ربما كان هجوما و"قنبلة من نوع ما".
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