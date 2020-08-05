شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا.. الرئيس الأسبق "أوريبي" قيد الإقامة الجبرية والان نبدء بالتفاصيل

أمرت المحكمة العليا الكولومبية بوضع الرئيس الأسبق ألفارو أوريبي، وهو أحد السياسيين الأكثر تأثيرا في البلاد، قيد الإقامة الجبرية، في إطار تحقيق تسبب في انقسام البلاد.

وكتب أوريبي 68 عاما عبر تويتر أمس : "حرماني من الحرية يسبب لي حزنا عميقا من أجل زوجتي وأسرتي والكولومبيين الذين لا يزالون يعتقدون أنني فعلت شيئا جيدا للوطن". وقالت المحكمة إنها أمرت بالإقامة الجبرية لمنع أوريبي من عرقلة التحقيق.

وتحقق المحكمة العليا فيما إذا كان أوريبي ، عضو مجلس الشيوخ الحالي ، دفع رشوة لشهود والضغط عليهم لإسكات مزاعم بأنه كان وعائلته على صلة بجماعات شبه عسكرية تنشر الرعب ولعبت دورا بارزا في النزاع المسلح الذي استمر 52 عامًا في البلاد.