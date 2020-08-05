شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا تتجاوز 700 ألف حالة عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

تجاوزت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد الـ700 ألف وفاة على مستوى العالم وفق آخر حصيلة أوردتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. وأفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة تصدرت قائمة الوفيات مسجلة 156 ألفا و801 وفاة. وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 95 ألفا و819 حالة وفاة. في حين جاءت المكسيك في المركز الثالث مسجلة 48 ألفا و869 حالة وفاة.

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