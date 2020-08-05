2020-08-05 | 11:06
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ودّع جناح وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ليونيل ميسي، برسالة، أسطورة الكرة الإسبانية ونادي ريال مدريد، إيكر كاسياس، بعد اعتزاله النهائي للساحرة المستديرة.
ووجه ميسي رسالة للحارس المخضرم عبر صحيفة "آس" الإسبانية، وقال: "إيكر يعتزل اليوم، لكنه دخل بالفعل تاريخ كرة القدم منذ فترة طويلة، ليس لأنه كان قدوة يجب أن يحتذى بها الجميع في الدوري الإسباني، ولكن أيضًا لأنه تمكن من الفوز بكل شيء على المستوى الدولي".
وتابع: "كاسياس حارس مذهل وكان من الصعب دائماً أن تكون منافساً لي، ولكن بالنظر إلى الوراء، اعتقد أن كان هناك منافساً مذهلا جعلنا (برشلونة) نحاول التفوق على أنفسنا للفوز في كل مباراة نواجه بها بعضنا البعض".
إعجاب ميسي بمشوار كاسياس ليس غريباً حيث اختاره الحارس الإسباني ليكون أفضل مهاجم واجهه على الإطلاق في تصريحات صحفية سابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر ميسي يودع كاسياس: كان من الصعب أن تكون منافساً لي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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