ميسي يودع كاسياس: كان من الصعب أن تكون منافساً لي

وأعلن كاسياس يوم أمس، الثلاثاء، انتهاء مسيرته الكروية بعد 21 عامًا في عمر الـ39 عامًا، حقق خلالها العديد من الإنجازات سواء على المستوى الدولي أو الأندية.

ووجه ميسي رسالة للحارس المخضرم عبر صحيفة "آس" الإسبانية، وقال: "إيكر يعتزل اليوم، لكنه دخل بالفعل تاريخ كرة القدم منذ فترة طويلة، ليس لأنه كان قدوة يجب أن يحتذى بها الجميع في الدوري الإسباني، ولكن أيضًا لأنه تمكن من الفوز بكل شيء على المستوى الدولي".



وتابع: "كاسياس حارس مذهل وكان من الصعب دائماً أن تكون منافساً لي، ولكن بالنظر إلى الوراء، اعتقد أن كان هناك منافساً مذهلا جعلنا (برشلونة) نحاول التفوق على أنفسنا للفوز في كل مباراة نواجه بها بعضنا البعض".

إعجاب ميسي بمشوار كاسياس ليس غريباً حيث اختاره الحارس الإسباني ليكون أفضل مهاجم واجهه على الإطلاق في تصريحات صحفية سابقة.