نائب عن الديوانية يكشف عن 'تهديدات' يتعرض لها أصحاب المشاريع الاستثمارية الخاصة

وتابع، أن "اصحاب تلك المشاريع يناشدون رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من خلالنا لارسال فريق تحقيق بشكل عاجل للوقوف على تفاصيل تلك التهديدات، ونحن لدينا كامل الاستعداد للتعاون مع الفريق المرسل لمتابعة تلك المافيات وحماية اصحاب المشاريع الانتاجية الخاصة".
واضاف البديري، ان "تلك المافيات تسعى بكل قوة لضرب الاقتصاد العراقي في محاولة رخيصة لابقاء البلد اسيرا للدول الاخرى"، مشددا على "اهمية عدم اهمال الكاظمي لهذه المناشدات وان يوليها اهمية قصوى وبشكل عاجل لخطورتها التي لاتقل خطورة عن ما جرى من ابادة بالسموم للثروة السمكية".
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