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بالفيديو والصور.. حريق داخل مخازن للمواد الغذائية في النجف

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أفاد مصدر في الشرطة، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق داخل 10 مخازن للمواد الغذائية في محافظة النجف.

وأضاف المصدر في حديث لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده".

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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