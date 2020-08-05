بالفيديو والصور.. حريق داخل مخازن للمواد الغذائية في النجف

أفاد مصدر في الشرطة، اليوم الأربعاء، باندلاع حريق داخل 10 مخازن للمواد الغذائية في محافظة النجف.

وأضاف المصدر في حديث لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحريق وتعمل على إخماده". Advertisements

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