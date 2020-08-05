ضبط ٥ أوكار ونفق تحتوي اعتدة ومواد متفجرة بمناطق متفرقة من كركوك

اعلنت وكالة الاستخبارات، الاربعاء، عن ضبط (٥) أوكار ونفق وجد بداخلها اعتدة ومواد متفجرة بمناطق متفرقة من محافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "بناءً على المعلومات الوارد عن طريق المتعاونين من المواطنين، ضبطت مفارز مديرية استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية على (٥) أوكار ونفق تابعة لعصابات داعش الإرهابية بمناطق متفرقة من محافظة كركوك".



واضافت، "تم ضبط الوكر الأول في قرية سطيح وجد بداخلة ثلاثة عبوات ناسفة و مسطرتين تفجير و عبوة على شكل جليكان و قنبرتين هاون عيار ٦٠ ملم وصاروخين قاذفة، فيما تم ضبط نفق في ناحية الرياض وجد بداخلة ١٠ عبوات ناسفة محلية الصنع معدة للتفجير، فضلاً عن ضبط اربعة أوكار قرب سلسلة جبال حمرين وجد بداخلها دراجتين ناريتين وأجهزة اتصال ومولد كهربائي وبرميل كاز ومواد غذائية و عبوة ناسفة، حيث تم رفع المواد وردم الاوكار بدون حادث يذكر".