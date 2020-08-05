الأنواء الجوية: ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين وانخفاضها الأسبوع المقبل

توقعت هيئة الانواء الجوية، الاربعاء، ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين في عموم البلاد، فيما ستبدأ درجات الحرارة بالانخفاض مع بداية الاسبوع المقبل.

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