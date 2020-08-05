بالصور.. ضبط صواريخ معدة للإطلاق في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية عثرت على 7 صواريخ معدة للاطلاق ضمن مقتربات طريق سريع محمد القاسم".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم رفع الصواريخ من قبل الجهد الهندسي دون إصابات تذكر".

