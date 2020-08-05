بالصور.. ضبط صواريخ معدة للإطلاق في بغداد

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بالعثور على صواريخ معدة للإطلاق في بغداد ورفعها دون إصابات.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية عثرت على 7 صواريخ معدة للاطلاق ضمن مقتربات طريق سريع محمد القاسم".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم رفع الصواريخ من قبل الجهد الهندسي دون إصابات تذكر".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم رفع الصواريخ من قبل الجهد الهندسي دون إصابات تذكر".
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