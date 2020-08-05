إصابة 4 شرطيين في انفجار دورية أمنية بإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصيب 4 عناصر شرطية جراء وقوع انفجار خلال مرور دورية أمنية بنطاق مدينة زاهدان في جنوب شرق إيران.

وذكرت وكالة أنباء مهر (شبه الرسمية)، الأربعاء، نقلا عن العلاقات العامة بقاعدة منطقة قدس التابعة للقوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، أن سبب الانفجار كان قنبلة صوتية.

وقال بيان إن "الانفجار أسفر عن إصابة 4 عناصر من الشرطة الإيرانية بجروح طفيفة وتضرر سيارة أمنية".

ووقع الانفجار الذي استهدف دورية أمنية إيرانية في منطقة زيباشهر التابعة لمدينة زاهدان بمحافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة للحدود مع باكستان.





وأفاد الموقع الإخباري لشرطة سيستان وبلوشستان أيضا أنه تم اعتقال 5 مشتبه بهم حتى الآن فيما يتعلق بهذا الحادث وتم مصادرة مركبة.

واستهدف مسلحون قافلة من مركبات الحرس الثوري بالقرب من قرية جلوجاه في منطقة كورين في سيستان وبلوشستان، 30 يونيو/ حزيران الماضي.

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وأعلنت جماعة جيش العدل في بيان لها مسؤوليتها عن الهجوم المسلح، قائلة إن "قائد قاعدة كورين العسكرية لقي مصرعه في الحادث وأن القوات الأخرى تضررت بشدة".

لكن المسؤولين الإيرانيين أعلنوا حينها أن قائدا واحدا من مليشيا الحرس الثوري الإيراني أصيب في الحادث.





يذكر أن إيران تصنف جماعة "جيش العدل" تنظيما إرهابيا، بينما تؤكد الأخيرة أنها تدافع بالسلاح ضد تمييز واضطهاد الحكومة الإيرانية للسنة في محافظة سيستان وبلوشستان.

وقتل عشرات الأشخاص خلال السنوات الماضية في اشتباكات مسلحة بين جماعة "جيش العدل" وأجهزة عسكرية وأمنية إيرانية، لاسيما مليشيا الحرس الثوري الإيراني.

ومع تصاعد التوترات في سيستان وبلوشستان خلال السنوات الأخيرة، تولت قاعدة قدس التابعة للحرس الثوري الإيراني حماية الحدود هناك، والتي كانت تخضع لتأمين شرطي سابقا.