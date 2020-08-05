شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المجلس الأعلى للدفاع يعلن بيروت مدينة منكوبة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 5 أغسطس 2020 الخليج 365 ـ متابعات

قرر المجلس الاعلى للدفاع اعلان بيروت مدينة منكوبة واعلان حال الطوارىء فيها لمدة اسبوعين ابتداء من اليوم وكلف لجنة تحقيق بالاسباب التي ادت الى وقوع كارثة الانفجار التي حصلت في مرفأ بيروت ورفع نتيجة عملها الى المراجع القضائية المختصة في مهلة اقصاها 5 ايام من تاريخه على ان تتخذ اقصى درجات العقوبات بحق المسؤولين. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية قرر المجلس في جلسته الاستثنائية التي عقدها مساء أمس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون تأمين المساعدات اللازمة للقطاع الاستشفائي، وتكليف الهيئة العليا للاغاثة اجراء مسح للاضرار وتأمين ايواء العائلات التي تضررت منازلها.

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