السيسي يجري اتصالاً هاتفياً بالرئيس اللبناني

أعلن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أجرى صباح اليوم، الأربعاء، اتصالاً بالرئيس اللبنانى العماد ميشيل عون، للتعزية فى ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذى وقع أمس الثلاثاء، وأودى بحياة العشرات من الضحايا وتسبب بإصابة المئات.

وقال السفير بسام راضي إن الرئيس "أعرب عن خالص المواساة للأشقاء في لبنان حكومة وشعباً، داعياً المولى عز وجل بالشفاء العاجل للجرحى وأن يلهم أسر الضحايا الصبر والسلوان".

وأكد الرئيس السيسي تضامن مصر حكومة وشعباً مع الأشقاء فى لبنان، والاستعداد لتسخير كافة الإمكانات لمساعدة ودعم لبنان فى محنتها.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.