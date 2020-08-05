وكالة تتحدث عن رصد طائرات تجسس أمريكية فوق لبنان عقب انفجار بيروت

أفادت وسائل إعلامية إيرانية بانتشار صور رادارية عقب انفجار مرفأ بيروت الهائل، حيث تظهر 4 طائرات تجسس تابعة للبحرية الأمريكية قرابة الساحل اللبناني السوري.

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية إن هناك صورأً رادارية انتشرت عقب تفجير بيروت "تظهر أربع طائرات تجسس تابعة للبحرية الأمريكية قرابة الساحل اللبناني السوري".

وأشارت الوكالة إلى أن تلك الصور تزيد من احتمالية ضلوع الولايات المتحدة في التفجيرات الأخيرة التي هزت العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف الوكالة أنه "عقب التفجير أمس، تم نشر صور رادارية لعملية استطلاع غير عادية أجرتها أربع طائرات تجسس تابعة للبحرية الأمريكية على الساحل اللبناني السوري"، مؤكدة أن "خبراء أمنيون أعلنوا احتمال قيام القوات الأمريكية بعملية تخريبية في قادم الأيام".

وأشارت الوكالة إلى "تصريحات المخابرات الأمريكية التي أفادت بوجود 50 طناً من النترات مخزنة في هذا الميناء منذ تسع سنوات تقريباً".

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وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي الانفجار بأنه "هجوم"، وقال خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض "الولايات المتحدة جاهزة لمساعدة لبنان. سنكون هناك للمساعدة. يبدو أنه هجوم رهيب".

ورداً على سؤال عن تصوره للانفجار، قال ترامب إنه اجتمع مع بعض المسئولين العسكريين الذين يعتقدون أن الانفجار ليس ”من نوع الانفجارات التي تنجم عن عملية تصنيع“.

وأضاف ترامب أنه بحسب هؤلاء العسكريين - الذين لم يذكرهم بالاسم - فإن الانفجار ربما كان هجوماً و“قنبلة من نوع ما“.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن الجيش الأمريكي ليس لديه أي دليل على أن انفجار بيروت نجم عن هجوم، كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق.

ونقلت الشبكة عن ثلاثة مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قولها إن الجيش ليس لديه أي دليل على أن الانفجار نجم عن هجوم.

وأشارت المصادر إلى أنها "لا تعرف ما الذي يتحدث عنه الرئيس ترامب".

وأكدت أنه لو كان لدى الجيش أي دليل على أن ما حصل كان هجوماً مدبراً، فإن السلطات الأمريكية ستقرر على الفور اتخاذ إجراءات إضافية لحماية القوات المسلحة الأمريكية والممتلكات الأمريكية في المنطقة.