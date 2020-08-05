«البنتاجون» يكذب ترامب: الجيش الأمريكي لا يملك دليل على أن انفجار بيروت كان هجوماً

أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بأن الجيش الأمريكي ليس لديه أي دليل على أن انفجار بيروت نجم عن هجوم، كما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق.

ونقلت الشبكة عن ثلاثة مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قولها إن الجيش ليس لديه أي دليل على أن الانفجار نجم عن هجوم.

وأشارت المصادر إلى أنها "لا تعرف ما الذي يتحدث عنه الرئيس ترامب".

وأكدت أنه لو كان لدى الجيش أي دليل على أن ما حصل كان هجوماً مدبراً، فإن السلطات الأمريكية ستقرر على الفور اتخاذ إجراءات إضافية لحماية القوات المسلحة الأمريكية والممتلكات الأمريكية في المنطقة.

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وشددت المصادر على عدم صدور مثل هذه الأوامر حتى الآن.

في وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي الانفجار بأنه "هجوم"، وقال خلال لقاء مع الصحفيين في البيت الأبيض "الولايات المتحدة جاهزة لمساعدة لبنان. سنكون هناك للمساعدة. يبدو أنه هجوم رهيب".

ورداً على سؤال عن تصوره للانفجار، قال ترامب إنه اجتمع مع بعض المسئولين العسكريين الذين يعتقدون أن الانفجار ليس ”من نوع الانفجارات التي تنجم عن عملية تصنيع“.

وأضاف ترامب أنه بحسب هؤلاء العسكريين - الذين لم يذكرهم بالاسم - فإن الانفجار ربما كان هجوماً و“قنبلة من نوع ما“.