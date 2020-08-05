محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (أ ش أ): وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، مرسوما لرفع القيود المفروضة على دخول الأجانب بدون تأشيرة إلى روسيا في رحلات عمل قصيرة المدى. وأوضحت المذكرة التفسيرية المنشورة على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء الروسي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يطبق على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمية من الدول التي أبرمت معها روسيا اتفاقيات دخول بدون تأشيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا ترفع قيود دخول الأجانب بدون تأشيرة لرحلات العمل قصيرة المدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.