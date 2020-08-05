إسرائيل: تسجيل 1692 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - غزة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل ألف و692 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وذكرت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الأربعاء أنه يوجد حاليًا 24 ألفًا و750 حاملًا للفيروس في أنحاء إسرائيل، بينهم 341 مريضًا في حالة خطيرة و99 على أجهزة تنفس صناعي.

وأشارت إلى أن عدد ضحايا فيروس كورونا بلغ 561 حالة وفاة ، وأنها أجرت 24 ألفا و672 اختباراً للفيروس أمس الثلاثاء.