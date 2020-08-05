- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان– إيهاب عمران:
ضبطت قوة من مباحث مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، اليوم الأربعاء، شابًا بحوزته 4 أجولة بها خام الذهب.
تلقى اللواء مصطفى عبدالفتاح مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كوم امبو، بأنه أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كوم أمبو الحالة الأمنية بطريق (القاهرة-أسوان) الزراعي، تمكنوا من ضبط شخص يستقل سيارة ربع نقل وبحوزته 4 أجولة بداخلها أحجار الكوارتز التي تحتوي على خام الذهب.
جرى تحرير المحضر اللازم، وعرض المتهم على النيابة.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 4 أجولة بها خام الذهب في أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.