خلافات الجيرة.. تجديد حبس 5 أشخاص بتهمة التشاجر في حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الأربعاء، تجديد حبس 5 أشخاص 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمتي التشاجر وحيازة سلاح ناري بمنطقة عين حلوان.
واستعلمت نيابة حلوان عن الحالة الصحية لاثنين من المصابين خلال المشاجرة، تمهيدًا لسماع أقوالهما.
كانقسم شرطة حلوان تلقى بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة وإصابة شخصين.
وبالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من، طرف أول "ح. م"، 30 سنة، عامل، و"و. م"، 35 سنة، عامل، و"ج. ف"، 52 سنة، وطرف ثان، كل من؛ "م. أ"، 28 سنة، و"م. ص"، 55 سنة، جميعهم يقيمون بمنطقة
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