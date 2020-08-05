النيابة تنتدب المعمل الجنائي في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بالطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة الطالبية بانتداب رجال المعمل الجنائي لفحص موقع انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية بحي الطالبية، للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة هندسية لفحص العقار وبيان مدى تأثير الانفجار على العقار من عدمه.

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وكان سكان شارع العروبة التابع لحي الطالبية، غرب محافظة الجيزة، سمعوا فجر اليوم الأربعاء، دوي انفجار هز المنطقة، تبين أنه نتج عن انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة سكنية.

وجرى الدفع بـ٣ سيارات إطفاء تنسيقا مع مرفق الإسعاف، في الوقت الذي فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا بمحيط العقار محل البلاغ.

وأخمدت قوات الدفاع المدني ألسنة النيران الناجمة عن انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل شقة بالطابق الثاني، ومنعت خطر امتداده للوحدات المجاورة، دون خسائر في الأرواح.