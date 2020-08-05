أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بلاده أرسلت فريقا من قوات الدفاع المدني وأطنانا من المساعدات الطبية إلى لبنان.
ووفقًا لموقع روسيا اليوم الأخباري، تأتي هذه المساعدة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة 78 شخصا، وأصابما يزيد عن 4 آلاف آخرين.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إن "فرنسا واقفة وستقف دائما إلى جانب لبنان واللبنانيين. إنها مستعدة لتقديم مساعدتها
وأضاف: "بعدما تضررت بيروت كثيرا بالانفجار تقدم فرنسا التعازي إلى أسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمرضى".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب إن شحنة من نترات الأمونيوم قدرها 2750 طنا موجودة في مستودع منذ 6 سنوات هي السبب بالانفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: أرسلنا دعما كبيرا إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.