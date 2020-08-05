عاجل.. وزارة الطوارئ الروسية ترسل 5 طائرات إلى بيروت للمساعدة في إزالة آثار انفجار المرفأ

أفادت شبكة سكاي نيوز الأخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل صباح اليوم الأربعاء، بأن وزارة الطوارئ الروسية قالت إنها سترسل 5 طائرات إلى بيروت للمساعدة في إزالة آثار انفجار المرفأ، كما سترسل هيئة

حماية المستهلك متخصصين ومختبرات للكشف عن كورونا ووسائل للوقاية.

وقتل أكثر من 100 لبناني وأصيب نحو 4 آلاف آخرين في انفجا ضخم هز مساء الثلاثاء العاصمة

بيروت، بسبب انفجار مستودع في مرفأ بيروت يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم التي تستخدم سمادا زراعيا.

كما أعلنت الأمم المتحدة عن إصابة 48 شخصا من موظفيها و27 من أفراد أسرهم و3 من زوارهم نتيجة الانفجار، من دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن جنسيات الضحايا.