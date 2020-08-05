أفادت شبكة سكاي نيوز الأخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل صباح اليوم الأربعاء، بأن وزارة الطوارئ الروسية قالت إنها سترسل 5 طائرات إلى بيروت للمساعدة في إزالة آثار انفجار المرفأ، كما سترسل هيئةحماية المستهلك متخصصين ومختبرات للكشف عن كورونا ووسائل للوقاية.
وقتل أكثر من 100 لبناني وأصيب نحو 4 آلاف آخرين في انفجا ضخم هز مساء الثلاثاء العاصمةبيروت، بسبب انفجار مستودع في مرفأ بيروت يحتوي على 2700 طن من نترات الأمونيوم التي تستخدم سمادا زراعيا.
كما أعلنت الأمم المتحدة عن إصابة 48 شخصا من موظفيها و27 من أفراد أسرهم و3 من زوارهم نتيجة الانفجار، من دون ذكر تفاصيل أخرى بشأن جنسيات الضحايا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. وزارة الطوارئ الروسية ترسل 5 طائرات إلى بيروت للمساعدة في إزالة آثار انفجار المرفأ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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