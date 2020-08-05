وزير الصحة اللبناني: 100 قتيل وعدد كبير من المفقودين جراء انفجار بيروت

أعلنت شبكة سكاي نيوز الأخبارية في نبأ عاجل لها صباح اليوم الأربعاء منذ قليل أن ، وزير الصحة اللبناني حمد حسن صرح بأن هناك 100 قتيل وعدد كبير من المفقودين من جراء انفجار بيروت حتي الأن .

وأعلنت السفارة المصرية في بيروت، في بيان عبر صفحتها في فيسبوك،

إن أحد مواطنيها قُتل في انفجار بيروت، في حين أبلغ مواطنون مصريون السفارة باختفاء آخر كان في مكان قريب من الانفجار.

وقالت السفارة اليمنية في لبنان إن يمنيين اثنين أصيبا بجروح طفيفة، من جراء انفجار مرفأ بيروت، الذي راح

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ضحيته أكثر من 100 قتيل، وأصيب نحو 4 آلاف.

كما أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن إصابة مواطنين أردنيين اثنين إثر انفجار بيروت، وقالت إنها "تتابع بشكل حثيث" أوضاع الجالية الأردنية في لبنان.

وأفادت السفارة المغربية في بيروت بأن مواطنة مغربية تعمل بمنظمة تابعة للأمم المتحدة أصيبت بكسور في قدمها من جراء الانفجار، مشيرة إلى أنها تتلقى العلاج بإحدى المستشفيات اللبنانية.