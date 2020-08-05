الأحوال المدنية السعودية : رهن الهوية الوطنية يحاسب عليه القانون

أهابت وزارة الداخلية السعودية للأحوال المدنية بالمواطنين السعوديين أهمية عدم رهن الهوية الوطنية لأي جهة، حتى لا يتعرض صاحبها للمسألة القانونية .

جاء ذلك في رسالة وجهتها " الاحوال المدنية " عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " إلى عموم المواطنين بالمحافظة على " الهوية الوطنية " وعدم رهنها لأي

جهة كانت ، وقالت الوكالة في رسالتها للمواطنين: " بطاقة الهوية الوطنية وثيقة رسمية نصت الأنظمة على منع رهنها لأي جهة، فلا ترهنها حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية " .

وتنص الانظمة في المملكة على عدم رهن الهوية الوطنية، ومن يخالف

ذلك يعاقب عليها بغرامة مالية تصل إلى خمسة آلاف ريال حسب ظروف كل مخالفة وجسامتها وتكرارها، حسب قرار مجلس الوزراء رقم 94 وتاريخ 26 / 3 / 1422هـ الصادر في هذا الشأن، الذي يقضي بأن يطبق بحق الراهن والمرتهن لبطاقة الأحوال الشخصية "الهوية الوطنية أو دفتر العائلة سجل الأسرة" ومَن يتركها لدى الغير العقوبة المنصوص عليها في المادة رقم 81 من نظام الأحوال المدنية السعودي.