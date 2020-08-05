عداد وفيات كورونا بالولايات المتحدة يتجاوز 155 ألف

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سجلت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، أربعة ملايين و698818 حالة إصابة بفيروس كورونا، وهي زيادة بواقع 49716 عن الإحصاء السابق، وقالت إن عدد الوفيات ارتفع بواقع 733 إلى 155204.

ويشمل الإحصاء حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بتقرير اليوم السابق.

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ولا تعكس أرقام المراكز الأميركية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

والثلاثاء يعد اليوم الثالث الذي يسجل تراجعا نسبيا في عدد الإصابات، بعد 5 أيام متوالية الأسبوع الماضي قفزت فيها الحصيلة فوق 60 ألف إصابة يومية جديدة.

وقال الرئيس دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إن الفيروس “ينحسر” في أجزاء من مناطق جنوب وغرب الولايات المتحدة، معتبرا أن الوضع “مشجع للغاية”، على حد تعبيره.