الصين تسجل 27 إصابة جديدة بكورونا

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قالت لجنة الصحة العامة إن الصين سجلت 27 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، مساء الثلاثاء، مقارنة مع 36 حالة قبلها بيوم.
ووفقا لبيان اللجنة، فإن 5 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج، انخفاضا من 6 حالات قبل يوم، فيما سجلت 24 حالة جديدة لم تظهر أعراض المرض على أصحابها، مقارنة مع 21 قبل يوم.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين حتى الرابع من أغسطس 84 ألفا و491 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات بمرض “كوفيد 19” عند 4 آلاف و634 شخصا.
وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورنا في العالم 18 مليونا وأكثر من 705 آلاف شخص، في حين وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 704 آلاف، ويقترب عدد المتعافين من 12 مليونا.
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