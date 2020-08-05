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أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأميركية، مساء الثلاثاء أن وفدا للبلاد سيتجه في زيارة رسمية إلى تايوان خلال الأيام القادمة.
ويترأس الوفد وزير الصحة الأميركي، أليكس أزار، وبالتالي فإنها ستعتبر أول زيارة يجريها مسؤول أميركي رفيع إلى تايوان، منذ عام 1979.
وذكرت الوزارة في بيانها أن أزار سيلتقي بنظيره التايواني والخبراء المتخصصين في مجابهة وباء كوفيد-19، نيابة عن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
من جهته، قال وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، إن زيارة الوفد الأميركي المرتقبة تعبر عن الدعم الأميركي والتقارب بين البلدين.
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كانت هذه تفاصيل خبر وفد أمريكي يزور تايوان لأول مرة منذ 40 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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