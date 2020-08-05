بيروت تحصي خسائر انفجار حَّول المدينة إلى “منكوبة”.. 78 قتيلا وآلاف الجرحى

استيقظت بيروت، اليوم الأربعاء، تحت وطأة الصدمة غداة انفجار ضخم أسفر عن مقتل 78 شخصا، وإصابة الآلاف، فيما يواصل رجال الإنقاذ محاولات العثور على ضحايا وسط الركام في مرفأ بيروت والمباني المدمرة.

وأعلنت العاصمة اللبنانية مدينة “منكوبة” وتلتزم الحداد على ضحايا الانفجار الذي قال المعهد الأميركي للجيوفيزياء إن أجهزة الاستشعار الخاصة به سجلته على أنه زلزال بقوة 3,3 درجات على مقياس ريختر.

وتوالت ردود الفعل من مختلف أنحاء العالم للتضامن مع لبنان وعرض المساعدات إثر الانفجار.

في موقع الانفجار الذي شعر به السكان وصولا إلى جزيرة قبرص على بعد 200 كلم من المكان، يبقى المشهد مأساويا. ففي مرفأ بيروت شوهدت جثث وأشلاء، وتحولت المستوعبات ركاما.

وفي شوارع العاصمة وأحيائها، كان في الإمكان رؤية سيارات مدمرة متروكة في الطرق، وجرحى تغطيهم دماء، وزجاج متناثر في كل مكان.

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وتسبب الانفجار بتضرر باخرة لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان، وجرح عدد من عناصر هذه القوات، وفق ما جاء في بيان لليونيفيل.

وأعلنت وزارة الخارجية الألمانية إصابة أفراد من طاقم سفارة ألمانيا في بيروت.

وعمل رجال الانقاذ بدعم من عناصر الأمن طوال الليل بحثا عن ناجين أو ضحايا عالقين تحت الأنقاض.

وحتى الآن لا تزال حصيلة وزارة الصحة 78 قتيلا على الأقل وحوالى أربعة آلاف جريح لكنها يمكن أن ترتفع أكثر خلال النهار.

ووصلت المستشفيات التي تتعامل أساسا مع حالات الإصابة بوباء كوفيد-19 إلى أقصى طاقاتها الاستيعابية.