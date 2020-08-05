مشاهد حرب في بيروت.. لبنان في حداد والانفجار يعادل زلزالا ب4.5 درجات

سجل مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، الثلاثاء الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت مساء اليوم بطاقة زلزالية تعادل 5ر4 درجة على مقياس ريختر.

ونقل موقع رؤيا الإخباري عن رئيس المرصد محمود القريوتي في تصريح صحفي ان محطات رصد الزلزال الأردنية سجلت الانفجار الساعة 06:08 دقائق وان الانفجار يعادل زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر واصفا الطاقة المتحررة من التفجير بانها “قوية جدا”.

ووفق مسؤولين فإن الحادث وقع بمخزن يضم مفرقعات مصادرة منذ سنوات، ما يفسر حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبنيات والشوارع، وأعاد بيروت إلى زمن الحرب.

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وفي حصيلة مؤقتة، أدى الإنفجار الكبير إلى مقتل ما يزيد عن 30 شخصا، وجرح أكثر من 3 آلاف شخص، جراء الحادث.

وعبرت عدد من الدول عن تضامنها مع لبنان جراء الحادث، فيما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده أرسلت مساعدات وإسعافات إلى لبنان.

وأعلنت السلطات اللبنانية عن حالة حداد يدخلها البلاد يوم غد بسبب الحادث.