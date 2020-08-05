مغني روك يقاضي ترامب لاستخدامه أغانيه من دون تصريح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وجه مغني الروك، نيل يونغ، الثلاثاء، دعوى قضائية ضد حملة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب الانتخابية، لاستخدامه لأغانيه دون تصريح.

واعترض يونغ في شكوى قدمت للمحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن على استخدام أغنية "روكين إن ذا فري وورلد"و"ديفيلز سايدووك"، مرات عديدة في مؤتمرات ومناسبات سياسية من بينها مؤتمر انتخابي في تولسا بولاية أوكلاهوما يوم 20 حزيران/ يونيو.

وقال يونغ إنه اشتكى من استخدام ترامب لأغنياته منذ عام 2015 وإن الحملة تجاهلته "عن عمد" بالرغم من عدم حصولها على رخصة. واعترض يونغ أيضا عندما استخدم ترامب لحنا موسيقيا له أثناء زيارته لماونت راشمور في الثالث من تموز/ يوليو.

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وأوضح محامو يونغ في الشكوى أن "هذه الحملة لم تتعمد عدم احترام حقوق وآراء المواطنين الأميركيين، الذين لديهم حرية تأييد المرشح الذي يختارونه".

وأضافوا: "ومع ذلك، لا يستطيع المدعي بضمير حي أن يسمح بأن تستخدم موسيقاه كلحن رئيسي في حملة مثيرة للانقسام وغير أميركية للجهل والكراهية"، ولم ترد حملة ترامب على الفور على طلب للتعليق.

ويطالب يونغ بتعويض يصل إلى 150 ألف دولار لكل انتهاك لحقوق الملكية.