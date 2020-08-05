شكرا لقرائتكم خبر عن 741 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت ألمانيا 741 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 212 ألفا و22 حالة. وأوضح معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 9168 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 194 ألفًا و600 حالة.

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