بالصور: اليسا غاضبة والأضرار في منزلها بالجملة

وغردت على تويتر بغضب: انفدت بل الحديد و الممتلكات، بس مين بيرجع اللي راحوا ؟ مين برجعلنا بيروت؟؟؟.

وفي تغريدة ثانية عبرت عن حرقة قلبها جراء الذي حصل، وكتبت: "محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم. الله يحمي لبنان".

ووصفت العهد "بالنحس"، قائلة: "ما عم فيني إحتوي غضبي على اللي صار. هيدا البلد بيستاهل أحسن من هيك. معو حق مروان حمادة... هيدا العهد نحس، واللي حاكمينا نحس، واللي تسببو باللي صار اليوم من ورا إهمالن نحس بنحس. فلوا كلكن عا بيوتكن وعا مزبلة التاريخ. "