مشاهير ونجوم عرب يتضامنون مع انفجار لبنان... 'من قلبي سلام لبيروت'

بعد الانفجار الكبير الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس، والخسائر التي خلفها، تحرك الجميع في لبنان والوطن العربي والعالم أجمع معلنين تضامنهم مع ضحايا الانفجار. وكان للنجوم والمشاهير في الوطن العربي تعليقات ودعوات تفاعلا مع الحادثة المأساوية.

وفي هذا السياق، غردت الفنانة هيفاء وهبي مطالبة من الجميع التبرع بالدم للجرحى. وكتبت: اللي صار اليوم ب #بيروت بيبكّي ???? الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار .

وتوجهت الفنانة نانسي عجرم بالدعاء لله، قائلة: "يا رب ما إلنا غيرك... لبنان".

وعبرت الفنانة اليسا عن حزنها الشديد اثر الحادثة المأساوية، وعلقت: محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم.

الله يحمي لبنان.

وكان لتركي آل شيخ تغريدة مميزة اذ كتب على حسابه على تويتر : لبيروت من قلبي سلام...لبيروت.

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كما حثت الاعلامية رزان المغربي على التبرع للدم عند أقرب فرع للصليب الاحمر اللبناني لمساندة الجرحى ومساعدتهم. ونشرت صورة لمراكز التبرع بالدم.

وتوجهت نجوى كرم بدعاء لله قائلة: "يا ربّ لا تهجر سما لبنان".

وكتب عمرو دياب عبر صفحته بـ"فيسبوك": "خالص عزائي للشعب اللبناني، وتمنياني بالشفاء العاجل لجميع المصابين". ونشر أحمد السقا على "فيسبوك" صورة لعلم لبنان، وعلق عليه: "‏اللهم احفظ لبنان سماءها وأرضها وشعبها بعينك التي لا تنام يا أرحم الراحمين".

ونشرت الفنانة أنغام على حسابها على تويتر صورة للعلم اللبناني وأرفقته بالدعاء التالي: يارب إحفظ لبنان الحبيبه وأهلها.