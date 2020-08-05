بعد الانفجار الكبير الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت مساء أمس، والخسائر التي خلفها، تحرك الجميع في لبنان والوطن العربي والعالم أجمع معلنين تضامنهم مع ضحايا الانفجار. وكان للنجوم والمشاهير في الوطن العربي تعليقات ودعوات تفاعلا مع الحادثة المأساوية.
وفي هذا السياق، غردت الفنانة هيفاء وهبي مطالبة من الجميع التبرع بالدم للجرحى. وكتبت: اللي صار اليوم ب #بيروت بيبكّي ???? الله يرحم كل الضحايا، وكل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنن كتار .
وتوجهت الفنانة نانسي عجرم بالدعاء لله، قائلة: "يا رب ما إلنا غيرك... لبنان".
وعبرت الفنانة اليسا عن حزنها الشديد اثر الحادثة المأساوية، وعلقت: محروق قلبي من جوا و مقهورة عا بلدي من اللي صار. أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم ،المهم.
الله يحمي لبنان.
وكان لتركي آل شيخ تغريدة مميزة اذ كتب على حسابه على تويتر : لبيروت من قلبي سلام...لبيروت.
كما حثت الاعلامية رزان المغربي على التبرع للدم عند أقرب فرع للصليب الاحمر اللبناني لمساندة الجرحى ومساعدتهم. ونشرت صورة لمراكز التبرع بالدم.
وتوجهت نجوى كرم بدعاء لله قائلة: "يا ربّ لا تهجر سما لبنان".
ونشر أحمد السقا على "فيسبوك" صورة لعلم لبنان، وعلق عليه: "اللهم احفظ لبنان سماءها وأرضها وشعبها بعينك التي لا تنام يا أرحم الراحمين".
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهير ونجوم عرب يتضامنون مع انفجار لبنان... 'من قلبي سلام لبيروت' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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