إصابة فنانة لبنانية بانفجار بيروت وخضوعها لعملية استغرقت 6 ساعات

كشفت الإعلامية اللبنانية ريما نجيم، الأربعاء، عن إصابة الفنانة اللبنانية نادين نجيم جراء انفجار مرفأ بيروت وخضوعها لعملية جراحية استغرقت 6 ساعات، مشيرةً إلى أن وضعها أفضل حالياً. وكتبت الإعلامية ريما نجيم على الحساب الرسمي للفنانة نادين نجيم: "لكل اللي عم يسألوني عن نادين نسيب نجيم وبدّن يطمّنوا عنّا، بعتذر كون عم بنقل خبر بيشغل البال بس نادين تأذّت بالانفجار، خضعت لعملية جراحية طويلة استمرت ٦ ساعات وهي حالياً أفضل والاولاد بأمان الحمدلله، إن شاء الله قريباً بتحكي معكن هيّ بس طلبت طمنكن عليها".



وهز انفجار هائل، أمس السبت، مرفأ بيروت، أسفر عن عشرات القتلى وآلاف الجرحى وحدوث أضرار مادية بالغة، فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان بيروت "مدينة منكوبة" ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء.

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