الإعلام الأمني: سقوط صاروخ كاتيوشا ضمن محيط المنطقة الخضراء دون خسائر

وقالت الخلية، إن "صاروخ كاتيوشا سقط في ساعة مبكرة من فجر اليوم قرب النجدة النهرية ضمن محيط المنطقة الخضراء دون أضرار أو خسائر".

وأضافت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الانطلاق كان من منطقة الدورة".

