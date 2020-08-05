ضبط تلاعب بوصف بضاعة ولون عجلة مستوردة في مينائي أم قصر الشمالي والأوسط

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن ضبط تلاعب في وصف بضاعة ولون عجلة مستوردة في مينائي أم قصر الشمالي والأوسط.
ونوهت الى ان "ذلك يعد تغيرٱ في وصف البضاعة مما سبب هدرٱ بالمال العام".
وتابعت، "أما في منفذ ميناء أم قصر الاوسط فقد تم ضبط عجلة نوع جيب كراند امريكي الصنع تم التلاعب في لون السيارة خلافا لما تم ذكره بالمعاملة الكمركية".
واكدت انه "تمت عملية الضبط كذلك خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري لهيأتنا".
واشارت الى انه "تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملتين الكمركيتين في المنفذين الحدوديين".
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