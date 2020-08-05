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ضبط تلاعب بوصف بضاعة ولون عجلة مستوردة في مينائي أم قصر الشمالي والأوسط

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اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن ضبط تلاعب في وصف بضاعة ولون عجلة مستوردة في مينائي أم قصر الشمالي والأوسط.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة مه، "تمكنت ملاكاتنا في منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط حاوية حجم 40 قدم محملة (824) كارتون مصنوعات خشبية المنشأ مصر حسب ماتم ذكره في المعاملة الكمركية والمنجزة من قبل مركز كمرك المنفذ الحدودي، تم ضبط الحاوية عند بوابة الخروج سيطرة البحث والتحري هيأتنا وتدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن الحمولة الفعلية اراكيل(بكارة خشب وشيشة اركيلة) خلاف ما تم ذكره بالمعاملة الكمركية وكذلك عدم وجود إجازة استيراد بالمواد المذكورة.

ونوهت الى ان "ذلك يعد تغيرٱ في وصف البضاعة مما سبب هدرٱ بالمال العام".

وتابعت، "أما في منفذ ميناء أم قصر الاوسط فقد تم ضبط عجلة نوع جيب كراند امريكي الصنع تم التلاعب في لون السيارة خلافا لما تم ذكره بالمعاملة الكمركية".

واكدت انه "تمت عملية الضبط كذلك خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري لهيأتنا".

واشارت الى انه "تم إحالة ماتم ضبطه وفق محضر أصولي إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملتين الكمركيتين في المنفذين الحدوديين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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