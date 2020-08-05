انفجار بيروت يتصدر أغلفة الصحف العالمية

عقب انفجار هائل خلف نحو 100 قتيل و4 آلاف مصاب في حصيلة أولية، عاشت بيروت ليلة مأساوية وسط دمار واسع واستغاثات مستمرة للمساعدة فيما أطلق عليه "النكبة".

وتصدر الحادث المشهد على أغلفة كبرى الصحف العالمية منها من نعت الضحايا وأخرى طرحت تساؤلات عبر عناوينها الرئيسية حول أسباب الحادث التي لم تتكشف بوضوح حتى الآن.

وكان من ضمن هذه الصحف، من الولايات المتحدة صحيفة "واشنطن بوست" التي كتبت عنوان على غلاف عددها الجديد عن أعداد الضحايا نتيجة للانفجار الذي هز بيروت.

وصحيفة "نيويورك تايمز"، التي كتبت عنوان في صحفتها الأولى يصف شدة الحادث وما سببه من تناثر أشلاء الضحايا في بيروت من شدته.

أما صحيفة "وول ستريت جورنال"، فكتبت على غلاف عددها الجديد عنوان يقول "عشرات الضحايا آلاف الجرحى بسبب انفجار بيروت الهائل".

ومن الصحف البريطانية، نشرت "الجارديان" صورة للانفجار على غلاف عددها الجديد مع عنوان يقول "بلد على الحافة تشهد انفجار يصعب على العقول تصديقه".

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وصحيفة "إندبندنت" البريطانية، خصصت غلاف عددها بالكامل بصورة لأحد المصابين، ومعها عنوان "انكسار لبنان"، وآخر "عشرات الوفيات وآلاف الجرحى في انفجار وصل مداه لجزيرة قبرص".

صحيفة الـ"تايمز" البريطانية وضعت صورة للانفجار على غلاف عددها، وأرفقته بشهادة لشخص انهار المبنى السكني الذي يقطن به من جراء الانفجار.

ومن الصحف الإسبانية، صحيفة "إل موندو"، التي كتبت على غلاف عددها عنوان يقول "كارثة في بيروت بسبب انفجار عملاق"، والحقته بصورة للانفجار.

وصحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، التي كتبت عنوان على غلاف عددها الجديد يقول "انفجار ضخم يحول بيروت لخراب".

و أعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الأربعاء، أن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت الذي ألحق أضرارا كبرى بالأحياء المجاورة في المدينة أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح.