لماذا وقع انفجار مرفأ بيروت في هذا التوقيت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر الكاتب السياسي إميل أمين من انجرار لبنان إلى حرب أهلية جراء انفجار بيروت الأليم.
وأشار أمين إلى أن لبنان تم اختطافه من قبل مليشيات موالية لإيران، وأن الانفجار الدامي يأتي قبل أيام قليلة من الكشف عن قتلة رفيق الحريري.
حصيلة قابلة للارتفاع.. 100 قتيل و4 آلاف مصاب في انفجار بيروت
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني، اليوم الأربعاء، أن الانفجار الضخم في مرفأ بيروت الذي ألحق أضرارا كبرى بالأحياء المجاورة في المدينة أسفر عن مقتل أكثر من مئة شخص وإصابة أكثر من أربعة آلاف بجروح.
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