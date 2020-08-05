احتراق حافلة في الطيبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اشتعلت النيران بحافلة ركاب كبيرة كانت جاثمة في المنطقة الشمالي من مدينة الطيبة، فجر اليوم الأربعاء.
واستُدعيت إلى المكان طواقم الإطفاء والإنقاذ وأخمدت الحريق الذي شب في مؤخر الحافلة.
وأسفر الحريق عن أضرار جسيمة للحافلة، ولم يبلغ عن وقوع إصابات بشرية.
وأفاد الناطق بلسان سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي، أنه "شب حريق، فجر اليوم الأربعاء، بحافلة ركاب، في مدينة الطيبة، وعليه قامت طواقم الإطفاء والإنقاذ بإخماد الحريق، ولم يبلغ عن إصابات".
هذا، وفتحت الشرطة وخبير الحرائق ملفا للتحقيق في ملابسات الحريق، ولمعرفة أسباب اندلاعه.
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