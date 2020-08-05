الجاليات الفلسطينية: وفيات كورونا ترتفع لـ203 والإصابات 4078

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم، إلى 203 حالات، وذلك وبوفاة مواطنين من أبناء الجالية في الجزائر والسعودية، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية.

وأفادت الوزارة في تقريرها، مساء الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات بلغت 4078 إصابة، فيما سجل 1710 حالة تعاف في صفوف الجاليات الفلسطينية في العالم.

وذكرت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة في السعودية، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، يوم الثلاثاء، في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا للمواطن رمضان يوسف محمود الجخلب (76 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية في السعودية إلى 59.

وفي الجزائر، أفادت سفارة دولة فلسطين بتسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بفيروس كورونا للمواطن حرب محمود أبو شمالة (71 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 6، في حين يبقى عدد الإصابات 21 إصابة، تعافى منها 14 حالة.

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إلى ذلك، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بأنه تم تسجيل 5 إصابات جديدة في صفوف الجالية في كل من شيكاغو، وميتشغين، وجورجيا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2222، في حين لم تسجل أية حالة وفاة جديدة لليوم الثامن على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة عند 69.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، بتسجيل 102 إصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الإصابات إلى 819، منها 111 حالة نشطة في الحجر خارج المستشفى، و22 حالة نشطة تحت العلاج في المستشفى ولكنها ليست حرجة، و3 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى.

كما تم تسجيل 58 حالة تعاف جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماما إلى 675، فيما سجلت 8 حالات وفاة سابقا.

وأعلن فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإخلاء في وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى الأردن، وبالتعاون المشترك والتنسيق مع الجهات المختصة في الأردن، عن تسيير رحلة إجلاء جديدة إلى الولايات المتحدة الأميركية/ نيويورك بتاريخ 25 آب/أغسطس 2020.