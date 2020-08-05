شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يرسل طائرة مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان والان نبدء بالتفاصيل

أجرى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة اللبنانية حسن دياب لتقديم تعازي وتعاطف الشعب العراقي مع الشعب اللبناني بعد الانفجار الذي وقع الثلاثاء في مرفأ بيروت. وقال الكاظمي خلال الاتصال الهاتفي إن "العراق لن يتأخر عن الوقوف مع لبنان في هذه المحنة"، وإن الحكومة العراقية قررت إرسال طائرة محمّلة بالمساعدات الطبية العاجلة، تعبيراً عن مشاركة اللبنانيين مُصابهم.

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