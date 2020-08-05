شكرا لقرائتكم خبر عن 49 ألف إصابة و733 وفاة بكورونا في الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل
ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 4,698,818 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 155,204 حالة وفاة.
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