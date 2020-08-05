شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 100 قتيل والان نبدء بالتفاصيل

ارتفع عدد ضحايا انفجار مرفأ بيروت إلى 100 قتيل وما يزيد على 4 آلاف جريح ، حسبما أفاد الصليب الأحمر اللبناني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء.

ولا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين جراء الانفجار.

وكان حريق ضخم قد اندلع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، في مستودع وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.