شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار بيروت إلى 100 قتيل والان نبدء بالتفاصيل
ولا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين جراء الانفجار.
وكان حريق ضخم قد اندلع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، في مستودع وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.
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