شكرا لقرائتكم خبر عن 6148 حالة إصابة جديدة بكورونا و857 وفاة في المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة المكسيكية يوم الثلاثاء 6148 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و857 وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين 449961 والوفيات إلى 48869.وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين أعلى بكثير على الأرجح من عدد الحالات المؤكدة.

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