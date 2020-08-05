نجوم وأندية كرة القدم العالمية يتضامنون مع ضحايا انفجار بيروت

تضامن العديد من نجوم كرة القدم العالمية والأندية الأوروبية مع ضحايا الانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية بيروت، يوم أمس الثلاثاء 4 أغسطس/آب، مبدين تعاطفهم مع الجرحى وذوي القتلى الذين سقطوا جراء الحادث.

ونشر نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، على صفحته الخاصة على تطبيق "إنستغرام" صورة للعلم الللبناني، قائلا: "صلوا من أجل لبنان".

كما نشر نجم المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، تغريدة على صفحته الخاصة على "تويتر"، قال فيها: "كل صلواتي تذهب إلى ضحايا هذا الانفجار في بيروت". وعبر حسابه في موقع "تويتر"، نشر النجم الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب فيورنتينا الإيطالي صورة معبرة للعلم اللبناني، توسطه شجرة الأرز، بينما كتب في أعلاها وأسفلها باللغة العربية وباللون الأحمر "كلنا بيروت".



كذلك نشر النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي تغريدة مقتضبة كتب فيها كلمة "بيروت" مع رمز للعلم اللبناني وعلامة القلب.

كما تفاعل عدد من الأندية الأوروبية مع الحادثة ونشر موقع برشلونة الرسمي على "تويتر"، صورة للعلم اللبناني، وأرفق معه تغريدة جاء فيها: "خالص التعازي والمواساة لجميع المتضررين من انفجار بيروت، قلوبنا معكم".

Advertisements

ونشر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تغريدة جاء فيها "قلوبنا مع جميع من تأثر بالحادث الأليم في بيروت بلبنان. ابقوا أقوياء".

وكتب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على صفحته الرسمية على "تويتر": "قلوبنا مع ضحايا الانفجار الذي ضرب مدينة بيروت".

وتمنى نادي إنتر الإيطالي السلامة للشعب اللبناني بأكمله، في تغريدة على صفحته الرسمية جاء فيها: "تابعنا بكل أسف المشاهد الصعبة المتداولة من العاصمة اللبنانية بيروت. جميعنا في إنتر نرسل دعواتنا القلبية من أجل كل المتضررين ونتمنى السلامة للشعب اللبناني بأكمله".