ارتفاع حصيلة انفجار بيروت إلى 80 قتيلاً و4000 جريح

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، ارتفاع حصيلة انفجار مرفأ بيروت إلى 80 قتيلاً و4000 جريح.
ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية عن وزير الصحة حمد حسن قوله إن "عدد الوفيات قارب الـ 80 لكن هناك مئات الاتصالات للسؤال عن جرحى ومفقودين، وبالتالي رقم الشهداء الى تصاعد، وهناك نحو 4000 جريح". وتواصل فرق الإطفاء والدفاع المدني منذ ساعات الصباح الأولى عمليات رفع الأنقاض في مرفأ بيروت ومحيطه بحثا عن ضحايا الانفجار، حيث تشير معلومات إلى أن عشرات المفقودين ما زالوا تحت ركام المباني التي دمر بعضها بالكامل.
وهز انفجار هائل، أمس السبت، مرفأ بيروت، أسفر عن عشرات القتلى وآلاف الجرحى وحدوث أضرار مادية بالغة، فيما أعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت "مدينة منكوبة" ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء.
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