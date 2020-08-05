ملك المغرب للرئيس اللبناني: نقف بجانبكم

بعث ملك المغرب محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إثر الانفجار المفجع الذي وقع في مرفأ بيروت، مخلفا العديد من الضحايا وخسائر مادية جسيمة، مؤكدا وقوف المملكة بجانب الشعب اللبناني.



وبحسب وكالة الأنباء المغربية، فقد جاء في برقية الملك " إثر الانفجار المفجع الذي وقع في مرفأ بيروت، مخلفا العديد من الضحايا وخسائر مادية جسيمة، أتقدم إلى فخامتكم، ومن خلالكم إلى الأسر المكلومة وإلى الشعب اللبناني الشقيق بأحر التعازي وصادق المواساة، سائلا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويلهمكم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل".

وأعرب، الملك محمد السادس باسمه وباسم الشعب المغربي، للرئيس اللبناني "عن صادق مشاعر تعاطفنا وتضامننا مع بلدكم في هذا الظرف العصيب، مؤِكدين وقوف المملكة المغربية الدائم مع الشعب اللبناني.

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وأضاف "وإذ أدعو الله تعالى أن يحفظكم ويجنب بلدكم كل مكروه، وأن ينعم عليه بالأمن والطمأنينة والاستقرار، أرجو أن تتفضلوا بقبول فائق عبارات تقديري وتعاطفي".

وضرب لبنان، الثلاثاء، انفجار ضخم أسفر عن أضرار مادية فادحة فضلا عن أكثر من 70 قتيلا، ونحو 3700 مصاب، بحسب وزير الصحة اللبناني حمد حسن.

وكان حريق كبير شب في مستودع للمفرقعات تلاه انفجار هائل، وسط حالة من الهلع بين السكان، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار في مرفأ بيروت.