البرهان يترأس اجتماعين لمناقشة الأوضاع الأمنية بالسودان

علمت ”الخليج 365” من مصادرها عن عقد اجتماعين أمنيين، الأربعاء، بمقر القيادة العامة لقادة القوات المسلحة السودانية لمناقشة العديد من القضايا، أبرزها الأوضاع الأمنية.



وقالت مصادر متطابقة لـ"الخليج 365:" إن الاجتماع الأول لهيئة قيادة الجيش السوداني يترأسه القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، يعقبه اجتماع للمكون العسكري بالمجلس السيادي الانتقالي يناقش العديد من القضايا أبرزها الأوضاع الأمنية بالبلاد .

وأضافت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن أسمائها، أن الاجتماعات ستناقش ملف التفاوض مع حركات الكفاح المسلح حول الترتيبات الأمنية، بجانب الحادثة التي تعرض لها عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول شمس الدين كباشي.

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وتابعت المصادر أن الاجتماع سيكون بحضور قائد قوات "الدعم السريع" الفريق أول محمد حمدان دقلو، ورئيس أركان الجيش، الفريق محمد عثمان الحسين، وعدد من قيادات الجيش .

وتفيد المتابعات بأن قيادة الجيش لم تجتمع مثل هذا الاجتماع منذ أكثر من شهرين.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أصدر رئيس المجلس السيادي، القائد العام للقوات المسلحة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، قرارات بإعادة هيكلة الجيش السوداني، حيث قضت بإلغاء نظام "رئاسة الأركان المشتركة" الذي وضعه الرئيس المعزول عمر البشير، والعودة للعمل بالنظام القديم "هيئة الأركان".

وشمل قرار الهيكلة إعادة قوات الجيش السوداني إلى 4 بدلا عن 3 بعد فصل "الدفاع الجوي" عن "القوات الجوية"، والتي كان دمجها النظام السابق.